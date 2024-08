Les difficultés de proposer une assurance spatiale à un prix abordable

les exigences en matière de sécurité sont considérables les opérateurs du tourisme spatial sont à la recherche d'une fiabilité d'un accident fatal pour 50 000 vols. Il faut savoir que les meilleures compagnies aériennes obtiennent un niveau de fiabilité d'un accident fatal pour 5 ou 6 millions de vols.

La tarification de l'assurance pour le tourisme spatial est une tâche complexe et difficile et il est évident que les risques encourus sont nettement plus élevés que ceux des voyages conventionnels, d’autant plus et comme le dit Denis Bensoussan responsable espace chez Beazley : «Tout le problème est donc d'équilibrer la tarification pour garantir un prix abordable aux touristes spatiaux tout en couvrant les pertes potentielles, et ceci avec un recul et des expériences très limitées.Les degrés de dangerosité sont évidemment différents entre les vols orbitaux et les vols suborbitaux, mais les deux se heurtent pourtant au même dilemme, à savoir : que plus on renforce les outils permettant d’optimiser la sécurité, plus on élève les coûts.Aux vues de la complexité additionnelle du système global, l’équation est difficile, d’autant plus que certains estiment qu’il en coûterait tout autant pour porter la fiabilité des engins spatiaux de 96 % à 99 %, que pour l’élever de 80 % à 96 %. Les entrepreneurs tout comme les assureurs sont donc confrontés à ce dilemme délicat : c