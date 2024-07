RESANEO : L’été offre toujours de grandes disponibilités

Jean-Pol ajoute :

« Resaneo ne se veut pas simplement comme un simple distributeur de billets d’avion et de train. L’objectif de notre agence en ligne est avant tout de privilégier l’accès aux services additionnels. En naviguant sur Resaneo, l’agent de voyage doit se sentir à l’aise dans son expérience de réservation et être valorisé en apportant à son client sa véritable valeur ajoutée : le conseil. En vendant mieux, il vendra davantage et c’est en ayant facilement accès à tous ses petits plus que cela peut être possible.

C’est par exemple, la possibilité de faire une demande d’assistance auprès des compagnies directement sur son dossier en remplissant simplement un formulaire.

C’est également l’accès direct et visible à toutes les demandes spéciales.

Et enfin, dans certains cas, le besoin de conseils est plus particulier. Dans ce cas, il suffit de se mettre directement en relation avec nos experts ou de la formuler via notre outil de réclamation.

Sans oublier que tout dossier peut être signé par le vendeur et que le suivi de commande est conçu pour simplifier l’après-vente. »