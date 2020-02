RESANEO aide l’agent de voyages à accroître son expertise dans l’aérien

La vie de l’agent de voyages n’est pas un long fleuve tranquille, et la période actuelle n’est pas en reste. Avec le Coronavirus les agences sont confrontées à des interrogations de la part de leurs clients, et trouver les bonnes réponses n’est pas chose aisée. RESANEO est aux côtés des vendeurs pour leur donner toutes les informations utiles, et faire d’eux des experts de l’aérien.

Rédigé par Resaneo le Lundi 17 Février 2020

Les Travel Angels de RESANEO accompagnent les agents de voyages La satisfaction client est l’une des clés de la réussite.

Cela vaut pour les agents de voyages et par voie de conséquence pour RESANEO vis à vis des agences. Dans notre profession, les périodes de crises et de tensions sont fréquentes, et c’est un doux euphémisme.

Crise et satisfaction client sont des mots qui ne vont pas forcément très bien ensemble. La séquence actuelle est un véritable cas d’école : RESANEO et ses travels angels sont en pleine ébullition.



Le Coronavirus est au cœur de toutes les préoccupations des agences de voyages. Les appels ont été multipliés par 10 depuis le début de l’année. L’inquiétude des voyageurs met les vendeurs à rude épreuve, ils ont besoin d’informations. RESANEO est entièrement mobilisé pour aider ses clients à aider leurs clients.

Cela passe par une écoute attentive de nos travel angels, et au-delà de cela, ces derniers partagent les consignes des transporteurs en toute clarté et transparence.



De son côté, notre service Transport joue pleinement son rôle quant au traitement des reports de vols, la fiabilisation des dossiers, la revalidation des billets, les ré-émissions et, le cas échéant, la gestion des remboursements.

Notre services Administration des ventes est également mis à contribution pour le suivi des dossiers.

Aurélie, la manager des Opérations chez RESANEO précise : « Nos équipes travaillent sans compter leurs heures pour que les agences se sentent accompagnées et sans que cela ne leur coûte un Euro de plus. Lorsque nous recevons des messages de remerciements des vendeurs, nous avons le sentiment du devoir accompli ».



L’utilisateur de RESANEO, un expert de l’aérien qui s’ignore Les appels se sont multipliés ces dernières semaines et sans les fonctionnalités mises à la disposition des agences sur le site de RESANEO cela aurait pu être encore plus lourd à gérer.

Aurélie explique : « Notre site propose aux agents de voyages des fonctionnalités hyper complètes et clairement présentées. La conséquence est simple, il y a très rarement des erreurs de ventes, cela nous permet de ne traiter principalement que des appels pour gérer des cas particuliers ».



L’objectif de RESANEO est de faire de l’utilisateur de son site un expert de l’aérien.

Face a des client sur informés qui, avant de se rendre ou d’appeler leur agence de voyages, ont passé des heures à visiter des dizaines de sites pour collecter un maximum d’informations, le vendeur doit être apte à valoriser son expertise métier.

Pour l’y aider, des fonctionnalités, dont nombre d’entre elles sont exclusivement accessibles sur RESANEO, sont mises à sa disposition.

Par exemple, sur la page de résultat de recherche, le vendeur a la possibilité d’affiner en affichant les vols directs uniquement. S’il y une escale il peut choisir sa durée maximale attendue.



De plus, s’il y a plusieurs aéroports/gares dans la même ville il peut afficher les routes identiques, enfin, il a la main sur la sélection des compagnies ou des alliances préférées.

En amont, pour gagner du temps, l’agence a accès au calendrier des vols directs, pour toutes les compagnies, sur une route déterminée.

Quant à la vente, elle est facilitée avec les informations sur dimensions des bagages cabines, le prix des bagages en soute, l’achat du siège et les conditions du billet. Le tout schématisé de manière très visuelle.



Avec RESANEO, l’agent de voyages devient naturellement et sans effort un expert de l’aérien et peut se concentrer sur son rôle de conseiller/vendeur de prestations touristiques.

Jean-Pol Leclercq

Directeur des ventes RESANEO

jpl@resaneo.com



Directeur des ventes RESANEO

