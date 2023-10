Ras Al Khaimah renforce sa présence avec un roadshow à succès Plus de 120 tour-opérateurs, agents de voyages et conciergeries ont découvert la destination à Marseille, Paris et Bordeaux.

L'Autorité de développement touristique de Ras Al Khaimah a organisé son Roadshow annuel les 18, 19 et 20 septembre dernier à Marseille, Paris et Bordeaux. L’occasion pour les professionnels du secteur de découvrir ou approfondir leurs connaissances sur l’une des destinations aux ambitions les plus importantes sur le marché français.



L'Autorité de développement touristique de Ras Al Khaimah a conclu avec succès une tournée de trois jours en France dans les villes de Marseille, Paris et Bordeaux. L’Émirat de la nature a présenté ses attraits et ses ambitions au côté de partenaires clés : Réceptifs (Elevate DMC, Magic Arabia, Malatacca et Arabian Adventures), Hôtels (Hilton, Rixos, Mövenpick) et compagnies aériennes (Emirates et Qatar Airways).



Ce sont plus de 120 tours opérateurs, agences de voyages, conciergeries et professionnels, spécialisés et généralistes, qui ont pu constater le potentiel de la destination et renforcer les relations avec leurs partenaires. Un intérêt renforcé pour un secteur en quête de nouveautés à proposer à leurs clients.



L’Emirat de la nature Avec une histoire, des traditions et une culture riches de plus de 7 000 ans, Ras Al Khaimah promet une expérience authentique qui est également facilement accessible à seulement 45 minutes de Dubaï. L'émirat bénéficie d'un climat ensoleillé toute l'année et est bordé par des plages de sable fin, des mangroves luxuriantes, des dunes couleur ocre, des oasis verdoyantes et des panoramas montagneux spectaculaires.



Ras Al Khaimah, qui a été répertorié par le Time Magazine comme l'un des "plus beaux endroits du monde en 2022" et par CNN Travel comme l'une des "meilleures destinations à visiter en 2023", offre une expérience unique, permettant aux voyageurs de véritablement capturer l'essence de cet émirat à travers ses paysages à couper le souffle.



La mission de l'Autorité ne se limite pas à la présentation de la destination, elle vise également à stimuler la croissance d'un tourisme responsable, avec pour ambition de positionner l'Émirat en tant que chef de file régional du tourisme durable d'ici 2025. La clé pour concrétiser cet objectif réside dans la mise en œuvre du plan stratégique Responsible RAK en partenariat avec EarthCheck, un leader mondial spécialisé dans l'évaluation scientifique, la certification et les conseils en matière de voyage et de tourisme.



Pour toute demande ou projet merci de contacter

Représentant Marché Trade France – Axium by Parker

Lilian@raktda.com





Lilian Bourgoin
Représentant Marché Trade France – Axium by Parker

