Réceptif : Aventure Colombia met en ligne un site dédié aux pros du tourisme

Aventure Colombia Pro agrège toute l'actu et le contenu sur le pays pour devenir un expert de la destination

Il n'est pas le pays le plus connu des touristes français et pourtant, il connait un succès d'estime depuis quelques années. La Colombie est l'un des trésors de l'Amérique latine. Aventure Colombia a lancé un site dédié aux professionnels du tourisme et de l'audiovisuel. D'ici peu Bogota et la région du Guaviare n'auront plus de secret pour vous.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 24 Juin 2020

