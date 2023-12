Réceptif : Travel Europe réunit ses filiales en séminaire

Nous avons voulu depuis toujours que les bureaux réceptifs soient intégrés à l’entreprise, car cela nous permet d’une part d’appliquer sans intermédiaire nos exigences de qualité, et d’autre part de personnaliser l’accueil des clients des agences de voyages

Travel Europe a organisé comme chaque année, trois séminaires pour les équipes des filiales réceptives du groupe.Le premier séminaire a été organisé à Tirana les 28 et 29 novembre 2024, avec les filiales Pula, Dubrovnik, Venice, Rome et Tirana. Le second s'est déroulé à Lisbonne les 5 et 6 décembre 2024, avec les filiales de Bastia (Bigulia), Edinburgh, Lisbonne (Pombal) et Funchal. Enfin le dernier rendez-vous a eu lieu à Vienne les 12 et 13 décembre 2024, avec les filiales de Prague, Berlin, Cracovie, Budapest, Vienne.Sur les 110 (120 pour 2024) salariés qui constituent l’effectif total du groupe Travel Europe , 37 collaborateurs exercent leur fonction dans l'une des quinze filiales réceptives du TO, soit 34%. Helmut GSCHWENTNER , DG du groupe précise : «».