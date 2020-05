Record du monde du vol le plus long battu par French Bee

French bee a effectué avec l’un de ses Airbus A350-900 nouvelle génération, le plus long vol commercial domestique sans escale entre Tahiti Faa’a et Paris-Orly.



L’A350-900, immatriculé F-HREY, a décollé de l’aéroport international de Tahiti-Faaa à 10h51 LT le 14 mai et a atterri à Orly à 15h40 LT le 15 mai 2020.



Le temps de vol a été de 16h49, pour effectuer un parcours de plus de 16 129 kilomètres.



Pour rappel, le mardi 12 mai 2020, l’appareil avait réalisé un vol uniquement cargo au départ d’Orly et à destination de Tahiti- Faa’a avec une escale à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). A bord de ses soutes, 20 tonnes de médicaments à destination de la Polynésie française.