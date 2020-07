Relance du tourisme : Atout France publie quatre nouvelles études

. Il s'agit de la 4e édition de l’Observatoire de la connectivité aérienne, coproduit avec le groupe ADP, qui analyse la part de marché et les points forts de la France sur 12 marchés long-courriers : l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du sud, les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Mexique et la Russie. Ces marchés représentant normalement environ 65 millions d’arrivées en Europe et près de 7,5 millions en France.Les informations structurelles proposées complètent les datas de la carte d’observation des marchés touristiques en période Covid-19 développée par Atout France, en proposant un focus actualisé sur l’évolution des capacités aériennes et la reprise des trafics et réservations. Plus d'infos ici. . Conçu comme une boîte à outils, ce guide réalisé en partenariat avec l’association nationale de la visite d’entreprise Entreprise et Découverte, a l’ambition d’accompagner les entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, à chaque étape de l’ouverture au public. Il est illustré de nombreux témoignages et retours d’expériences.Dans le contexte sanitaire actuel, il est conseillé aux lecteurs de cette publication de compléter leur information sur l'organisation des visites via le site du réseau Entreprise & Découverte, mais également de consulter les consignes sanitaires de chaque établissement membre du réseau.. Atout France évalue chaque année la fréquentation des principaux sites de loisirs et culturels français. En 2018, plus de 5 000 sites ont été pris en compte représentant une fréquentation d’environ 420 millions de visites annuelles, en hausse de +3%.Cette analyse de fréquentation des sites « loisirs et culture » sous forme dématérialisée constitue un outil indispensable pour mieux connaître et analyser sur longue période la répartition territoriale de la fréquentation touristique et son évolution. Il complète utilement la carte interactive #CetÉtéJeVisiteLaFrance, réalisée par Atout France en partenariat avec ADN Tourisme et la DGE, qui précise en temps réel les sites ouverts et respectant les protocoles sanitaires.