Rendez-vous avec J.-B. Lemoyne : Les Entreprises du Voyage demandent la poursuite de l'activité partielle

L’avenir de l’APST concerne l’ensemble de notre industrie. Il est impératif que TOUS les voyagistes (agents de voyages et producteurs) puissent bénéficier de la garantie financière à un coût acceptable et que les jeunes entrepreneurs puissent intégrer le secteur d’activité sans devoir supporter des contraintes économiques inaccessibles.



Les EDV ont également attiré l’attention de Jean-Baptiste Lemoyne sur :

- Le retrait des assureurs RCP de notre secteur

- La situation des entreprises tributaires de notre activité et ne pouvant pas accéder au même niveau d’aides (presse pro, assureurs voyages, sociétés de représentation des offices de tourisme étrangers, SSII spécialisées dans le voyage…).