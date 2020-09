Laurent Abitbol (Groupe Marietton) : "J.-B. Lemoyne connait très bien nos métiers. Il va tout faire pour nous aider"

Le Président du groupe a rencontré le Secrétaire d'État chargé du Tourisme

Laurent Abitbol, président du groupe Marietton et Président du directoire de Selectour, a décroché un rendez-vous lundi 1er septembre 2020 avec Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme. Ce dernier a assuré tout son soutien au secteur. Pour Laurent Abitbol cette crise est un accident et il faut donner du temps aux entreprises pour qu'elles puissent se relever grâce, notamment, aux mesures économiques qui selon lui doivent être prolongées.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 2 Septembre 2020

