Renfe a fait voyager plus de 5 millions de personnes en l'espace de 7 ans

Et si le train était l'avenir du tourisme ? A l'heure, où les compagnies aériennes cherchent des moyens pour moins polluer et à défaut compensent, les acteurs ferroviaires font le bilan. La Renfe, en coopération avec la SNCF, fête les 7 ans de ses lignes desservant la France depuis l'Espagne et inversement.Soit l'équivalent de la consommation électrique moyenne annuelle d'une population de 2 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent des deux villes de Lyon et Marseille réunies.