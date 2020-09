Reprise de Corsair : et si le Groupe Dubreuil Aéro s'avançait masqué ?

Et pour cause, nous parlons gros sous.



Alors qu'en juin, Pacal de Izaguirre cherchait plus de 100 millions d'euros, cette somme serait devenue caduque et aurait nettement été revue à la hausse.



L'actionnaire devant assurer l'opération sauvetage doit inévitablement avoir les reins solides et une connaissance précise du secteur.



En attendant cette aide providentielle, qui " ne viendra que si le ménage est fait " prédit le management de Corsair à l'ensemble des salariés , tous les accords d'entreprises ont été dénoncés par la direction.



D'après nos informations, Frédérique Béziat la nouvelle directrice des Ressources Humaines mène des discussions et négociations ardues, pour faire le ménage social et économique au sein des rangs de la compagnie.



" Il y a un certain chantage à l'emploi. En nous disant que les suppressions d'emplois seront moindres si les baisses de salaires sont signées. Elles sont espérées, au sein de la direction, à hauteur de 20% pour l'ensemble du staff, " nous précise-t-on.



Pour l'heure les représentants du personnel tentent de limiter la casse au niveau des salaires et des conditions de travail. Pour la direction, il est temps de re-dimenssionner l'entreprise en accord avec ses capacités actuelles.



" Nous sommes staffées, notamment au niveau des bureaux, pour 12 avions alors que nous n'en avons que cinq, " déplore-t-on du côté de Corsair.



Aux dernières nouvelles, les discussions seraient bloquées, tant les positions sont éloignées. Le projet de reprise n'a pas été présenté pour le moment aux salariés.



En somme ce qu'espérait Air Caraïbes, il y a cinq ans. " Cet accord n'a aucun lien avec le rachat de Corsair ! " claironne-t-on dans les bureaux d'Air Caraïbes.



" Ce rapprochement permettra au Groupe Dubreuil Aéro de bénéficier entre autres de l'expertise logistique CMA CGM contribuant ainsi au développement de l'activité cargo du Groupe. "



Avec des charges diminuées, l'argent des avions cédés dans les caisses et une entité Dubreuil Aéro financièrement requinquée... Air Caraïbes se retrouverait alors avec une acquisition à moindre coût de quoi créer un pôle atlantique assez conséquent pour tenir tête à Air France.



Dans le même temps, un tel mariage pourrait plaire à la compagnie nationale et au gouvernement, car la concurrence serait alors maîtrisée et maîtrisable.



Une chose est sûre : " ce genre de négociations ne se fait que dans la discrétion, surtout quand vous avez la banque Lazare comme intermédiaire. Tant que c'est discret, c'est plutôt bon signe.



Quand les négociations n'avancent plus, l'information est étalée en place publique, " lâche Jean-louis Baroux.



Les cartes sont distribuées, la partie de poker est engagée.