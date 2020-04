Résa jusqu'au 30 avril 2020 : Air Tahiti Nui propose des billets modifiables ou annulables sans frais

Dans le cadre des circonstances extraordinaires induites par la pandémie de Covid-19 et de l’impact sur le transport aérien mondial, Air Tahiti Nui rappelle ses mesures commerciales.pour des voyages compris entre le 23 mars et jusqu’au 30 avril 2020 inclus, les passagers auront. La nouvelle réservation et le choix des nouvelles dates de voyage devront s’effectuer dans un délai d’un an à compter de la date d’achat du premier billet (période de validité du billet) et/ou au plus tard le 30 septembre 2020.pour des voyages compris entre le 1er et le 31 mai 2020 inclus, les passagers auront jusqu’au 31 mars 2021 pour reporter leur voyage, sans frais. La nouvelle réservation et le choix des nouvelles dates de voyage devront s’effectuer dans un délai d’un an à compter de la date d’achat du premier billet (période de validité du billet) et/ou au plus tard le 30 septembre 2020.