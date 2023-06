Réseau d'agences, TO : l'Allemagne secouée par un scandale de partage de données

RTK compte environ 3 000 agences membres et s'appuie sur des coentreprises supplémentaires avec TUI et le groupe allemand Schauinsland-Reisen, couvrant environ 1 000 autres agences.Cet ensemble est réuni sous la bannière Quality Travel Alliance (QTA) et couvre près de 50% du marché en Allemagne.QTA est piloté par la maison-mère de RTK :. Ce groupement négocie des accords commerciaux et de rémunération pour les agences membres auprès des tour-opérateurs partenaires.Comme le rappelle Travel Weekly RTK et FTI ont Samih Sawiris , membre de la riche famille égyptienne Sawiris et chef du constructeur et opérateur de stations balnéaires Orascom Development.En 2014, Samih Sawiris a acquis 34% du capital de FTI, puis a acheté une participation de 74,9% dans RTK la même année. En 2020, il a monté sa participation dans FTI à 75%.