Réseaux sociaux : vers une communication touristique durable ?

Notre idée est de placer un numérique au service d'un tourisme responsable, une sorte de IT for Green (informatique durable).



Avec notre activité, nous pouvons toucher plusieurs millions de personnes, dont autant de chance de sensibiliser et faire évoluer les comportements,

C'est un outil d'analyse et de pilotage de la performance numérique au service du tourisme responsable. Sur cette première version, les comptes Facebook et Instagram des destinations que nous avons comme clientes ont été analysés, suite à cela une note globale est donnée.

Si 77% des émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent de la mobilité, la pollution numérique est de moins en moins anodine, mais surtout elle ne cesse de croitre.Pour justement baisser ce poids de l'empreinte du digital de destinations, très friandes de vidéos et photos sur les réseaux sociaux, My Destination a planché sur une nouvelle façon d'aborder la communication touristique." affirme le très engagé patron de l'agence digitale.Une fois les belles paroles et la volonté mise en étendard, comment ont avancé les équipes de My Destination ?Deux ans plus tard, une pandémie et quelques séances de brainstorming à Bordeaux, le couperet est tombé. Pour reprendre une mécanique marketing bien huilée, en se basant sur le nutri-score dans le secteur alimentaire,Vous ne comprenez pas vraiment, Sébastien Repéto l'explique mieux que moi.ont été analysées manuellement, cette fois-ci, au cours des derniers mois, par les équipes de l'agence.