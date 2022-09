Responsabilité Civile Professionnelle "si ce n'est pas toi c'est donc ton agent de voyages"

Pour bien comprendre le mécanisme de la RCP, nous vous présentons un exemple réel qui est arrivé à un important Tour Opérateur français :

Une cliente avait acheté un voyage tout compris, comprenant des prestations de plongée. Le programme prévu se déroule sans soucis, les plongées se succèdent en étant encadrées par des professionnels de qualité et dument agréés.

Au cours de l'une d'elles, lors de la phase de remontée à la surface, une murène sort du récif et sectionne net le pied de la cliente.

Très vite, les moniteurs lui portent assistance, celle-ci est évacuée puis soignée dans un hôpital privé, puis finalement rapatriée… mais donc avec un pied en moins.

Bien évidemment, sa vie s’en trouve bouleversée, elle ne peut plus exercer son emploi et éprouve les plus grandes difficultés du fait de ce nouvel handicap.



Sur les conseils de son avocat, elle décide de mettre en cause l'opérateur de voyages en recherchant sa responsabilité dans le préjudice qu'elle subit désormais au quotidien, dans sa vie d'après.

Le voyagiste ouvre donc un dossier auprès de son assureur de RCP afin de se couvrir des préjudices à venir, et de se faire défendre efficacement devant les tribunaux que la partie adverse a très vite saisi.



Le procès a lieu et le juge donne raison à la cliente, invoquant le fait que la prestation plongée a été vendue par le voyagiste : il est donc responsable de plein droit.



La cliente obtient finalement une indemnité assez conséquente du préjudice subi, que l’assureur du voyagiste paye en intégralité, déduction faite de la franchise prévue au contrat.