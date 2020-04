Réunion des Ministres du tourisme européens : vers une coordination accrue

"Le secrétaire d'Etat a insisté sur la nécessité de promouvoir un nouveau modèle de tourisme, plus responsable et durable, conformément au Pacte vert pour l'Europe, et tirant partie de toutes les opportunités offertes par la transformation numérique. La France est favorable à ce que le plan de relance européen accorde dans cette perspective une place importante au tourisme. " a précisé la communication du Quai d'Orsay.



Dans le même temps, l'ECTAA l'association européenne des agents de voyages et tour-opérateurs qui appelaient les Ministres européens du tourisme a trouvé des solutions harmonisées s'est félicité dans un communiqué de voir que les ministres du tourisme sont impatients d'utiliser le Fonds de relance de l'UE pour le tourisme.