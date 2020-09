Réunion : le Grand raid annulé

Ces derniers, lors de la dernière rencontre en Préfecture le 09 septembre 2020, ont marqué leur réticence, voire leur hostilité pour l’édition 2020, estimant que la population était inquiète et craintive, et redoutait la présence d’autant de compétiteurs sur les sentiers de La Réunion, ainsi que les rassemblements publics."

"Nous avons également en tête un événement qui est extrêmement important pour la Réunion c'est le Grand Raid qui se déroule au mois d'octobre.



Cet événement international participe à la renommée de l'île. Tournée vers le sport, nos montagnes et nos reliefs, il représente la destination.



Nous travaillons à sécuriser cet événement car de nombreux participants s'y préparent pendant des années et des mois et les retombées sont importantes."

Dans une interview accordée à TourMaG.com Susan Soba, la directrice générale de l'IRT (Ile de la Réunion Tourisme) avait souligné l'importance d'un tel événement en juin dernier pour la Réunion :