En parallèle, le Groupe a édité, fin décembre, sa brochure Voyages pour l'année 2022 et le printemps 2023.



Distribuée entre Noël et le Nouvel An, et couplée à une offre « Super Résa Tôt » jusqu'au 10 février 2022, elle a permis d'enclencher le démarrage des ventes.



« L'idée était de donner un peu de dynamisme dans les agences, et nous observons un flux assez constant à la semaine dans nos points de vente depuis début janvier », ajoute Jean-François Richou.



Mais à la différence des années pré-Covid, le pic habituel de réservations du début d'année n'est jamais revenu.



« Les ventes sont assez linéaires et je crois que nous devons nous attendre à ce que ce flux plus constant d'inscriptions devienne la norme , poursuit le directeur de Richou.



Aussi, je dirais que ce début d'année est plutôt encourageant, mais pas complètement satisfaisant car nous n'enregistrons pas les volumes habituels. Il est donc également plus difficile de dire à ce stade quels seront les voyages qui partiront ou non ».



Toutefois, Jean-François Richou envisage toujours le côté positif des choses. « La visibilité est meilleure qu'il y a un an, même si elle n'a rien à voir avec une année normale.



En 2021, nous avons également été mieux soutenus par l’État qu'en 2020 - sans que nous n'ayons toutefois été aidés à hauteur de nos pertes - et nous espérons que cela va continuer ainsi, car nous sommes très loin d'avoir les volumes de départs habituels... »



Le Groupe a dû contracter un PGE et envisage d'en solliciter un second, les délais ayant été décalés, pour maintenir son niveau d'investissement et éponger une partie des pertes. « Nous n'avons pas trop le choix que de nous endetter », regrette Jean-François Richou.