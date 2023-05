Appli mobile TourMaG



Road trip dans le Northern Cape, un voyage entre culture et aventure en Afrique du Sud Zoom sur l’un des plus beaux secrets sud-africains !

Envoyer à un ami Partager cet article

Du désert du Kalahari aux plaines arides du Karoo, la région du Northern Cape offre aux voyageurs des expériences authentiques incomparables à vivre seulement en Afrique du Sud. Avec plus de 360 000 km2 de grands espaces pour respirer le grand air, faire des rencontres chaleureuses avec les habitants locaux, découvrir une histoire passionnante et une diversité culturelle unique au monde, la visite du Northern Cape promet un voyage extraordinaire !

Rédigé par South African Tourism le Vendredi 5 Mai 2023

Explorer le parc du Kgalagadi, une oasis de beauté contrastée Après avoir traversé la route des dunes rouges du Kalahari et rencontré les communautés locales comme celles de Mier, Ashkam, Noenieput ou encore Welkom – qui abritent les plus anciennes tribus du monde, les Khomani San, un premier arrêt s’impose dans la petite ville d’Ashkam. Premier parc transfrontalier du continent Africain, le parc de Kgalagadi est un condensé de l’incroyable diversité de la région. Avec près de 3,7 millions d'hectares de dunes de sable rouge à la végétation clairsemée et aux rivières asséchées, ce petit paradis naturel abrite de nombreuses espèces animales : troupeaux de gemsboks, springboks, gnous bleus, bubales rouges, élands mais aussi des lions à crinière noire, des léopards, des guépards et plusieurs colonies de suricates.



Avec ses paysages arides, ses dunes colorées et ses animaux uniques, un safari dans le Parc du Kgalagadi offre une expérience mémorable pour tous les voyageurs passionnés de faune, de flore et de photographie. C’est également l’endroit parfait pour l’observation des oiseaux !



Parc National d’Augrabies : entre nature, culture et bien-être Sur la route en direction du Parc National d’Augrabies, la ville d’Upington vaut bien un stop. Deuxième plus grande ville de la région en bordure du fleuve Orange, Upington est un magnifique contraste de vignobles vert émeraude et autres paysages semi-désertiques rouges, qui impressionnera les visiteurs avec son dynamisme et ses nombreuses attractions touristiques, comme le « Mill community craft » ou encore le « South African Dried Fruit Co-operative ». 10% des vignobles du pays sont d’ailleurs situés dans la région d'Upington, qui abrite les « Orange River Cellars », deuxième plus grande cave coopérative au monde.



Le voyage se poursuit à travers les villes de Keimoes, que l’on surnomme ici « petite souris » et qui se compose de 100 îlots, et Kakamas, toutes deux des villes pittoresques à visiter absolument pour goûter aux cafés locaux et s’essayer à la cuisine locale sur les petits étals qui bordent les routes.



Un peu plus loin au Nord-Ouest, Riemvasmaak est un désert montagneux conservé et géré par la communauté locale. Il offre des expériences thermales remarquables au cœur d’une beauté naturelle sans pareil : montagnes imposantes, de vastes plaines arides et une nature sauvage née d'une grande activité volcanique il y a des millions d'années, mais c'est avant tout une terre de beauté à la dimension spirituelle. Les sources chaudes que l’on y trouve invitent à la détente et la relaxation. Des falaises entourent ces sources, s'élevant à 80 mètres au-dessus de celles qui se délectent de la chaleur des eaux en contrebas.



Une fois les batteries rechargées, le roadtrip peut s’achever face aux chutes d’Augrabies, reconnues comme faisant parties des plus grandes au monde. Le peuple Khoi les appelaient autrefois « Aukoerebis », ou « lieu du Grand Bruit » en raison de leur puissance. Les rives nord et sud de la rivière Orange sont par ailleurs un véritable refuge pour une diversité d'espèces d’oiseaux, de reptiles, de springboks ou encore de girafes. Une faune et une flore, à découvrir lors d’une randonnée jusqu'au point de vue d'Oranjekom pour profiter du coucher de soleil sur les chutes !



Pour contacter les représentants South African Tourism



0810 203 403



Info.fr@southafrica.net

www.southafrica.net South African Tourism est l’organisation gouvernementale chargée de promouvoir l’Afrique du Sud en tant que destination touristique de premier choix. Ses principaux piliers marketing sont : les safaris, les paysages époustouflants, la culture et le patrimoine, l’aventure et la gastronomie.0810 203 403

Lu 149 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Afrique du Sud : des expériences de voyage inoubliables L’Afrique du Sud se prépare à accueillir la nouvelle édition d’Africa’s Travel Indaba 2023 !