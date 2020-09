Royal Caribbean : à Saint-Nazaire, première mise à l'eau pour le Wonder of the Seas

Le plus gros paquebot au monde a changé de bassin

Actuellement en construction sur les Chantiers de l'Atlantique, le Wonder of the Seas, futur plus gros paquebot au monde, commandé par Royal Carribean, a été mis à flot samedi 5 septembre 2020.

Samedi 5 septembre 2020, le Wonder of the Seas, nouveau plus gros paquebot au monde, commandé par Royal Carribean International et construit par les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, a été mis à flot durant une quarantaine de minutes sur la Loire, puis transféré dans un autre bassin des chantiers (voir vidéo ci-dessus).



La manœuvre sans propulsion a nécessité quatre pilotes de Loire, avec l’aide de sept remorqueurs.



Le navire de 362 mètres de long sera doté de 16 ponts et pourra accueillir jusqu'à 6 800 passagers (2 745 cabines), et 2 400 membres d'équipage.



