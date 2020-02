Russie: Les contours du visa électronique unique se dessinent

Questionné sur les statistiques et les améliorations fournies depuis l'introduction du visa électronique pour les villes de Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, le Vice-Ministre semble satisfait, malgré les difficultés rencontrés depuis Octobre 2019.



" Plus de 94 000 visas électroniques ont été délivrés pour Kaliningrad et plus 105 000 pour Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad. Avec 80% d'utilisation, l'expérience a bien fonctionné ".



" Le principal problème est la négligence de certains requérants qui commettent des erreurs en indiquant leurs données de passeport. La non-concordance des données personnelles entre le visa et le passeport entraîne le refus d'entrer en Fédération de Russie et l'annulation du visa délivré ".