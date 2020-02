Russie, Roumanie, Moldavie : Pouchkine Tours fait le plein de nouveautés en 2020

Parmi les autres nouveaux produits, figurent :



- La Pologne et les Pays Baltes : un combiné de 13 jours parcourant 4 pays avec la découverte de Kaliningrad selon les dates



- Trésors de la Roumanie et de la Moldavie, un circuit inédit de 8 jours à partir de 830 €



- Joyaux de la Roumanie et de la Serbie, un circuit de 10 jours autour du Danube et de la région du Banat autrefois partagée par les deux pays



- Roumanie, découverte de la Transylvanie, en circuit de 8 jours au cœur des Carpates (à partir de 555 €)



- Moscou et l’Anneau d’or, 9 jours à la découverte de Moscou et de ses villes princières



- Trésors de l’Ouzbékistan, un circuit de 10 jours à la découverte des principales cités légendaires d’Ouzbékistan incluant des trajets en train entre les principales villes-étapes



- L’Asie Centrale à bord du train Registan, une croisière ferroviaire de 14 jours à travers l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan, à bord d’un train spécial au confort supérieur



- Le Kamtchatka, Terre de Feu : 10 jours à la découverte de la nature de cette région longtemps isolée au cœur de la ceinture de feu du Pacifique (groupes limités à 20 personnes)



- Sur la route des Cosaques, un circuit de 11 jours au cœur du Caucase russe



- Les joyaux de l’arctique russe, une expédition exceptionnelle de 16 jours en collaboration avec Quark Expeditions à bord du navire polaire l’Océan Adventurer et au cœur des glaciers et icebergs. Les participants, accompagnés durant toute leur expédition d’experts (naturaliste, historien et glaciologue) partiront à la rencontre des oiseaux, des baleines et bien-sûr des seigneurs des lieux : les ours



- Un Conte Hivernal, Transsibérien Collection Prestige : 13 jours pour suivre le parcours du mythique Transsibérien dans le confort d’un train privé, ponctué de moments inoubliables (nuit en yourte, balade en traîneau troïka…)



- Croisière Collection d’Exception de Moscou à Saint-Pétersbourg, à bord du bateau de luxe Mustai Karim 5* avec un package de prestations personnalisées (boissons incluses, visites et excursions)



- Croisière Collection Prestige de Moscou à Kazan, 12 jours le long de la Volga à bord d’un bateau de luxe Le M/S Rossia. Ce programme comprend des visites et excursions inédites.