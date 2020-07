Russie: trois nouveaux points de contrôle pour l'entrée avec un e-Visa

La plateforme de voyage a été lancée pour résoudre le problème de la numérisation de l'industrie du tourisme afin de stimuler le tourisme intérieur, dans un premier temps, puis international. Elle aidera nos touristes à planifier leur voyage le plus confortablement possible non seulement à Moscou, mais aussi en Russie, selon leur budget, leurs centres d'intérêts et leurs objectifs de voyage

qu'après l'ouverture des frontières et la reprise du tourisme international, des utilisateurs des pays du monde entier rejoindront également la plateforme, RussPass étant pour l'instant traduite en deux langues étrangères, l'anglais et l'espagnol. À l'avenir, la liste des langues s'élargira pour inclure le coréen, le chinois, l'allemand, le français et d'autres