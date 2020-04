SETO : tous les départs jusqu'au 29 mai 2020 reportés

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et des derniers développements et décisions en matière de restriction de voyages, le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) recommande pour les voyages à forfait le report de tous les départs jusqu’au vendredi 29 mai 2020 inclus.



"Cette disposition peut être adaptée en fonction des contraintes des compagnies maritimes et fluviales mais également en fonction des possibilités de réouvertures de destinations suite à l’annonce de la fin du confinement en France " indique le communiqué du SETO.



Les tour-opérateurs précisent qu'ils informent leurs clients de ces nouvelles dispositions dans les meilleurs délais.