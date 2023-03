SNCF Connect & Tech : Yannick Combourieu nommé Directeur Produits

Dans le cadre de ses missions, il a notamment été responsable du développement de la première expérience-client de voyage porte-à-porte et a contribué à mettre en place la Digital Factory, équipe en charge de diversifier les produits et services pour l'ensemble du Groupe.



En 2013, il devient Directeur Technologies France et membre du Comité de Direction Tech. A ce titre, il a opéré la bascule de Voyages-sncf.com en mode agile, permettant d’accélérer la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités pour les clients.



Il a également structuré l’activité Product Management dans le cadre de la mise en place de la Direction Produit en 2016 et en 2019, il a pris la responsabilité de produits digitaux comme l’Assistant SNCF.