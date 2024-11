SNCF Connect & Tech obtient le label Numérique Responsable

Je suis très fière que SNCF Connect & Tech ait obtenu le plus haut niveau du label Numérique Responsable. Nous lancer dans cette démarche collective permet de donner un cap plus fort et un cadre à nos actions préexistantes tout en structurant notre trajectoire d’amélioration, en intégrant toutes nos thématiques et nos métiers.

Cela nous permet d’activer des transformations profondes à tous les niveaux de l’entreprise et illustre notre volonté de faire du numérique un levier puissant et responsable pour faciliter l’accès aux mobilités durables à tous et soutenir la transition écologique au bénéfice de chacun.

Le, décerné à SNCF Connect & Tech en 2024, marque une étape importante dans la démarche de sobriété numérique de l’entreprise. Basé sur un référentiel élaboré par, ce label valorise les actions concrètes mises en place pour limiter l’impact environnemental des solutions numériques tout en garantissant leur accessibilité et leur inclusivité.Les initiatives de l’entreprise incluent des efforts collectifs mobilisant l’ensemble de ses équipes à Lille, Nantes et Paris, pour. Ces actions s’inscrivent dans une stratégie globale visant à structurer la transition écologique et à faire du numérique un levier pour des mobilités durables.» «» déclare