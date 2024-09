Des nouvelles fonctionnalités pro sur SNCF Connect Un accès immédiat aux justificatifs d'achat après le paiement

SNCF Connect propose de nouvelles fonctionnalités pro ainsi qu’un Espace pro dédié accessible depuis un compte client unique.



Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 16 Septembre 2024

SNCF Connect a développé de nouvelles fonctionnalités pro ainsi qu’un Espace pro dédié accessible depuis son compte client.



Différents partenariats dont un inédit avec Samsung pour simplifier l’organisation et la gestion des voyages professionnels sont également proposés.



Avec ces nouvelles fonctionnalités, SNCF Connect répond aux besoins de 8 voyageurs professionnels sur 10 qui utilisent le train comme alternative à la voiture ou à l’avion chaque fois que c’est possible, selon un récent sondages*.

L’usage du train pour motif professionnel : une pratique en croissance 28 % des actifs français déclarent prendre le train pour motif professionnel dans un récent sondage Odoxa*. Cette pratique est en augmentation et gagne 4 points par rapport à 2023. Le train occupe une place prépondérante dans les usages professionnels, dans un contexte où les modes de travail ont été repensés suite à la pandémie de



81% des voyageurs professionnels qui prennent le train, le font pour se rendre à un rendez-vous client, une formation, etc…



… alors que près de la moitié (43%) d’entre eux prend le train pour se rendre sur leur lieu de travail quotidiennement ou presque. Ces derniers représentent au global 12 % des actifs



Le train pour se déplacer mais aussi pour … travailler ! Près de 3 voyageurs professionnels en train sur 4 (73%) déclarent travailler pendant leurs trajets en train. A noter, près d’1 voyageur professionnel en train sur 3 se rend dans des espaces de



En outre, lorsqu’ils font des déplacements professionnels, 80% des voyageurs professionnels en train en profitent pour faire des activités extraprofessionnelles : 65 % pour leurs loisirs, 61 % pour voir de la famille ou des amis et 59 % pour rester sur les lieux à titre personnel. Ce chiffre est même plus élevé chez les indépendants (90%) que chez les salariés de grandes entreprises ou de TPE/PME (en moyenne 79%).



En proposant de nouvelles fonctionnalités et un Espace pro dédié, SNCF Connect répond ainsi à une demande croissante de solutions de mobilité adaptées aux besoins des voyageurs professionnels et contribue à réduire l’empreinte carbone des déplacements professionnels. dans un récent sondage Odoxa*. Cette pratique est. Le train occupe une place prépondérante dans les usages professionnels, dans un contexte où les modes de travail ont été repensés suite à la pandémie de Covid-19 . Selon le sondage réalisé par Odoxa (1) on observe que :81% des voyageurs professionnels qui prennent le train, le font pour se rendre à un rendez-vous client, une formation, etc…… alors que près de la moitié (43%) d’entre eux prend le train pour se rendre sur leur lieu de travail quotidiennement ou presque. Ces derniers représentent au global 12 % des actifsLe train pour se déplacer mais aussi pour … travailler !. A noter, près d’1 voyageur professionnel en train sur 3 se rend dans des espaces de coworking à proximité des gares pour travailler.En outre, lorsqu’ils font des déplacements professionnels, 80% des voyageurs professionnels en train en profitent pour faire des activités extraprofessionnelles : 65 % pour leurs loisirs, 61 % pour voir de la famille ou des amis et 59 % pour rester sur les lieux à titre personnel. Ce chiffre est même plus élevé chez les indépendants (90%) que chez les salariés de grandes entreprises ou de TPE/PME (en moyenne 79%).En proposant de nouvelles fonctionnalités et un Espace pro dédié, SNCF Connect répond ainsi à une demande croissante de solutions de mobilité adaptées aux besoins des voyageurs professionnels et

SNCF Connect : simplifier ses voyages professionnels depuis un compte client unique Avec SNCF Connect, les voyageurs peuvent désormais gérer encore plus facilement leurs voyages professionnels et personnels via un seul et même compte client. Les nouvelles fonctionnalités, accessibles notamment depuis l’Espace pro dans le compte client, offrent :



• Un accès immédiat aux justificatifs d'achat après le paiement. Dès qu'un voyageur réalise un achat de billet de train, il peut télécharger un justificatif d'achat avec les informations acheteur, voyageur(s), transactionnelles, etc. SNCF Connect met à jour ce justificatif dès qu'un échange est effectué. Il est disponible jusqu'à 13 mois après la date d’arrivée du voyage.



• Une personnalisation des justificatifs d'achat pro. Les voyageurs peuvent ajouter le nom de leur société sur leurs justificatifs d'achats pro en renseignant cette information dans leurs coordonnées accessibles dans leur Espace pro.



• L’envoi des justificatifs à une adresse email enregistrée. Une fois l'adresse email professionnelle ou celle de la personne qui gère la comptabilité des déplacements (comptable, travel manager, etc.) enregistrée dans l'Espace pro, celle-ci sera préremplie automatiquement lorsque le voyageur fera une demande d'envoi de justificatif.



• Le téléchargement d’un ou plusieurs justificatifs à la fois. Les voyageurs peuvent maintenant sélectionner la période de leur choix et le motif de voyage afin de récupérer tous les justificatifs via un seul envoi d'email dans la rubrique « Vos justificatifs d'achats ».



Enfin, l’Espace pro permet aussi d’associer le code entreprise. Si l'entreprise du voyageur a adhéré au Contrat Pro SNCF et demande à ses collaborateurs de renseigner son code entreprise lors des déplacements pro, les voyageurs peuvent enregistrer ce code dans leur Espace pro. SNCF Connect l'associera à la recherche dès qu'une réservation pour motif professionnel est effectuée.



Toutes ces fonctionnalités sont accessibles dans l’Espace pro depuis le compte client lorsque les voyageurs sont authentifiés. Pour profiter pleinement de ces fonctionnalités, il suffit de penser à switcher vers le motif de voyage professionnel pour faire apparaître l’étiquette « Pro » lors de la réservation d’un voyage. Cette étiquette permet aux voyageurs de filtrer leurs déplacements professionnels parmi tous leurs autres voyages.







*Sondage Odoxa pour SNCF Connect & Tech réalisé du 22 au 29 août 2024 auprès d’un échantillon de 1176 actifs français représentatif de la population active française âgée de 18 ans et plus et d’un échantillon de 1004 voyageurs professionnels en train, représentatif de cette population, recrutés au sein d’un échantillon d’actifs français âgés de 18 ans et plus.

Lu 222 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Le « GolfDay du voyage d’affaires » (CDS Groupe) est déjà un rendez-vous incontournable Reed & Mackay lance son offre Meetings & Events en France