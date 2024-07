SNCF Connect : quelles sont les nouvelles fonctionnalités ?

Alors que les premières vagues de départ en vacances ont déjà eu lieu, les usagers peuvent acheter et valider des titres de transport de près de 60 réseaux de transports urbains couvrant plus de 2 000 villes et communes en France.



Et pour la première fois, les transports urbains même gratuits sont aussi recensés.



Ce n'est pas tout, car SNCF Connect vise aussi à améliorer les services des clients pour se rendre en gare et ne pas louper leur correspondance.



La veille et le jour du départ un encart apparait sur la page d'accueil de l'application, il affiche alors l'itinéraire et les différents modes de transports à prendre.



De même en cas de correspondance et 30 minutes avant l'arrivée du 1er train en gare, une fenêtre est affichée pour indiquer l'itinéraire. Au moment de la réservation, il est possible de sélectionner un trajet en fonction du temps de correspondance que vous souhaitez.



Pour les voyageurs d'affaires ou les personnes voyageant ponctuellement dans le cadre de leur travail, dorénavant un justificatif d'achat sera édité par email, 24h après l'arrivée.