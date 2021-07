SNCF : l'activité TGV au 1er semestre reste "en retard de -50%" par rapport à 2019

Jean-Pierre Farandou, Président Directeur Général du Groupe SNCF a déclaré : "Les résultats du 1er semestre 2021 démontrent la pertinence de la stratégie du Groupe SNCF en temps de crise : diversification des activités, adaptation de l’offre, évolution des programmes de fidélité, plan d'économies volontariste...



Elle est soutenue par l’État actionnaire grâce au plan de relance. L’engagement d’un cash-flow libre à l’équilibre en 2022 est maintenu. Malgré la reprise initiée en mai, il faut rester prudent sur les perspectives à fin d’année. (...) En France, notre stratégie repose sur la reconquête des clients en favorisant le report des modes les plus polluants vers les modes plus vertueux, aussi bien pour les voyageurs que les marchandises. À l’international, les objectifs sont soutenus avec la poursuite de gains de contrats pour Keolis et le développement des activités logistiques pour Geodis. Ces deux sociétés stratégiques sont de véritables relais de croissance et contribuent à la résilience du Groupe."