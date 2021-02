Safrans du Monde : "Le désir de voyager sera plus fort"

- Juillet 2021 : la Croisière Aérienne Iles Féroé, Islande et Groenland (4 jours)



Une escapade de 3 soleils de minuit et de 4 jours au cœur de la mer de Baffin, dans la baie de Disko, à bord d’un avion privé équipé de sièges Premium pour accueillir à son bord uniquement 40 passagers. A partir de 12 000€ par personne.



- Du 30 octobre au 20 novembre 2021 : la Croisière Aérienne Tour du Monde en avion privé en 22 jours



Un tout du monde de Rio à Petra en passant par le Machu Picchu, la mystérieuse Ile de Pâques, la Polynésie, Cairns, Hanoï et la Baie d’Halong, les temples d’Angkor, le mythique Taj Mahal...



Trois possibilités de voyager :



* Espace Safrans : siège à bord classique - prix par personne : 26 000 €



* Club Safrans : siège à bord de type Premium Economy avec une inclinaison à 140° - prix par personne : 36 000 €.



(Dans ces 2 cas, le service à bord est celui d’une Classe Affaires et les prestations terrestres : hôtels 5*, pension complète, programme complet d’excursions, soirées spectacles… Visites organisées par groupes limités à 30 personnes avec accompagnateur attitré. Chaque groupe est indépendant.



A noter également qu'un tarif early booking (réduction de 2 000€ par personne sur les tarifs Espace et Club Safrans) est proposé pour les réservations effectuées avant le 28 février 2021.



* Première Safrans : limité à 20 participants, avec accompagnateur attitré, les hôtels sont différents et comptent parmi les plus luxueux de chaque escale, programme de visites très enrichi (train de luxe Belmond Hiram Bingham, séjour à Bora-Bora, nuit à Halong sur une jonque de luxe, survol de Bagan en montgolfière, etc.), siège à bord flat bed, service, menu et cave exclusifs - prix par personne : 57 000 €.



- Janvier 2022 : le Grand Tour d’Afrique (16 jours)



Les escales : Fès, Sao Tomé, Walvis Bay (Namibie), Le Cap, les Chutes Victoria, Rwanda, Tanzanie et Louxor. A partir de 31 500€/pers.



- Février 2022 : la Croisière Aérienne Tour du Monde Edition Spéciale (22 jours)



Les escales : Mexico, Hawaï, Iles Cook, Christchurch, Tasmanie, Perth, Seychelles, Tanzanie, Le Caire. A partir de 27 000 €/pers.



- Mars 2022 : le Grand Tour d’Amérique du Sud (16 jours)



Les escales : Salvador de Bahia, Brasilia, Iguazú, Buenos Aires, El Calafate, Ile de Pâques, Galápagos, La Havane. A partir de 19 500 €/pers.



- Juillet 2022 : la Croisière Aérienne Iles Féroé et Groenland (4 Jours). A partir de 12 000 €/pers.



- Septembre 2022 : Le Grand Tour d’Asie (15 jours)



Les escales : Kyoto, Xi’an, Macao, Luang Prabang, Angkor, Jaipur, Mascate et Samarcande. A partir de 31 500€/ pers.