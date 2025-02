Saint-Valentin : 5 idées "so chic" pour la fête des amoureux

Mêlant la beauté naturelle de sa forêt à l'élégance historique de son Château et de ses jardins, le Pays de Fontainebleau situé à moins d'une heure de Paris se présente commeA l'approche du 14 février, son Office de tourisme met donc en avantsur son territoire.Pour commencer, une. Ce joyau de la Renaissance française fut une célèbre « Demeure des rois », celle de François Ier, celle plus tard de Napoléon et de Joséphine qui y firent aménagés de somptueux appartements privés. Cette découverte peut se prolonger dans un cadre encore plus intimiste avec la visite d'un joyau du Second Empire, entièrement restauré, le Théâtre Impérial du Château de Fontainebleau.Autre incontournable d’une visite à deux :, une balade qui peut se faire à pied ou en calèche.A moins que l'on ne préfère. L’Office du tourisme du Pays de Fontainebleau propose d'ailleurs des bons cadeaux - valables pendant un an - à offrir à votre bien-aimé(e). Les vols sont réalisés d’avril à octobre, tarif : 445€ pour un billet en duo.Autre possibilité : uneen forêt de Fontainebleau. Cette expérience est disponible pour la Saint-Valentin ou sous forme de bon cadeau pour les beaux jours, au printemps ou en été. Tarif : 295€ pour deux personnes, balade de 2 heures.Cerise sur le gâteau,qui ont concocté des offres spéciales pour la St Valentin.Par exemple l'Hôtel & Spa Napoléon**** qui est idéalement situé à deux pas du Château et de ses jardins. En outre, son spa propose des massages à deux avec accès au hammam et au sauna. Et son restaurant, l’Empreinte, propose un menu pour la Saint-Valentin. Idéalement situé à deux pas du Château et de ses jardins.Autre adresse à connaître : l’hôtel historique de l’Aigle Noir MGallery**** rénové en 2021, qui offre de vastes chambres supérieures et suites (Napoléon Bonaparte, Joséphine, Rosa Bonheur…).Et aussi lun magnifique hôtel particulier mitoyen au Château de Fontainebleau que l’on découvre derrière un joli porche dans une rue discrète. Gina, le restaurant de l’hôtel propose un menu d’inspiration italienne raffinée pour la Saint-Valentin avec un dîner aux chandelles dans un cadre élégant.A noter aussi, La demeure des Aiglons (chambres d’hôtes au cœur de la ville impériale) ou le très beau château de Bourron et ses chambres romantiques à Bourron-Marlotte.Et enfin, dans les environs, Le Château Rosa Bonheur avec ses belles chambres d’hôtes en étage, au cœur de cette magnifique demeure romantique.Pour la Saint-Valentin, le 13 et 14 février, un dîner gastronomique est proposé par son nouveau chef de façon exclusive pour célébrer ce moment amoureux de l’année.