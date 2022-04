Sainte-Cilana, nouvelle destination sous le signe du poisson… d’avril !

La semaine dernière, les professionnels du tourisme ont pu découvrir une nouvelle destination fraîchement arrivée sur le marché français :Derrière cette destination de rêve se cache l’imagination débordante de l’agence Travel-Insight, agence de communication globale tourisme. A l’occasion de la journée la plus drôle de l’année, l’agence a voulu piéger les professionnels du voyage et tester leurs connaissances du monde en créant une destination de toute pièce et en imaginant son lancement sur le marché français avec :- La création de l’île, de son histoire, sa culture et son identité visuelle avec un drapeau, un emblème, un logo et un site Internet,- Le lancement de ses réseaux sociaux avec la création et la gestion d’une page Facebook et Instagram de la destination,- Le lancement de ses relations presse avec la rédaction d’un communiqué de lancement de la communication. (L’agence remercie par ailleurs la complicité de la presse professionnelle dans le lancement du projet).