Nouvelle destination : Sainte Cilana débarque sur le marché français

Sainte Cilana, petite île située dans l’Océan Indien au large de l’île Maurice et de la Réunion, se lance sur le marché français avec l’ouverture d’une ambassade et d’un office du tourisme dans le 16e arrondissement de Paris.



Avec un écosystème unique au monde, des paysages à couper le souffle, des plages paradisiaques et un centre plus mystique et montagneux, Sainte Cilana a de nombreuses beautés à révéler aux voyageurs français.



Shavetil Grint a été nommé Ambassadeur de Sainte Cilana en France pour 4 ans. Ancien ministre du Tourisme de Sainte Cilana, M. Grint se réjouit de sa nouvelle mission en France :



« Nous sommes la destination méconnue de l'Océan Indien où la flore & la faune sont des richesses naturelles inégalées dans le monde. Nous sommes ravis de notre nouvelle présence à Paris et sommes prêts à conquérir le cœur des Français et leur faire découvrir notre île d’exception. La destination s'ouvre au marché dans un contexte où nous devrions devenir l'une des destinations les plus tendances au monde. »

- Shavetil Grint, Ambassadeur de Sainte Cilana en France