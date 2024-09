Salaün Holidays fait voyager Les Grosses Têtes de RTL des voyages à gagner

A l’occasion de la sortie de son nouveau catalogue ‘Vos Voyages 2024/2025’, Salaün Holidays s’invite durant 2 semaines dans l’émission culte de RTL "Les Grosses Têtes", en faisant gagner chaque jour un superbe voyage aux auditeurs.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 24 Septembre 2024





En 2018 et en 2023, on pouvait déjà entendre l’animateur phare de RTL présenter les circuits Salaün s’écrit ‘aün’ mais se prononce comme pain ou américain ! »



Un partenariat « malaün » et d’envergure qui permet au Groupe Salaün d'étendre sa promotion au niveau national ! Ce n’est pas la première fois que le tour-opérateur breton, s’affiche dans l'émission de la bande « à Ruquier ».En 2018 et en 2023, on pouvait déjà entendre l’animateur phare de RTL présenter les circuits Salaün en précisant aux auditeurs : «Un partenariat «» et d’envergure qui permet au Groupe Salaün d'étendre sa promotion au niveau national !

Salaün Holidays sur RTL : 10 voyages pour 2 personnes à gagner sur 2 semaines "Vos Voyages 2024/2025" , sera donc mis en jeu dans l’émission



✓ Un circuit de 8 jours en Italie : Rome et la Toscane

✓ Un circuit de 10 jours en Ouzbékistan : L’Ouzbékistan et les splendeurs de la Route de la Soie

✓ Une croisière de 8 jours en Egypte : Les Trésors du Nil

✓ Un circuit de 11 jour au Vietnam : Le Vietnam, sur la route mandarine

✓ Un circuit de 8 jours au Maroc : Le Maroc, Cités impériales et Magie du Grand Sud

✓ Un circuit de 12 jours au Sri Lanka : Le Sri Lanka, Trésors de Ceylan

✓ Un circuit de 8 jours en Croatie : La Croatie, Joyaux de l’Adriatique

✓ Un circuit de 9 jours aux Etats-Unis : Les Grands Parcs de l’Ouest américain

✓ Un circuit de 8 jours en Norvège : Les plus beaux fjords de Norvège

✓ Un circuit de 10 jours en Afrique : Les plus beaux safaris d’Afrique Chaque jour, durant la semaine du 23 au 27 septembre, puis du 30 septembre au 4 octobre, un voyage pour 2 personnes, issu de la brochure Salaün Holidays, sera donc mis en jeu dans l’émission Les Grosses Têtes ✓ Un circuit de 8 jours en Italie : Rome et la Toscane✓ Un circuit de 10 jours en Ouzbékistan : L’Ouzbékistan et les splendeurs de la Route de la Soie✓ Une croisière de 8 jours en Egypte : Les Trésors du Nil✓ Un circuit de 11 jour au Vietnam : Le Vietnam, sur la route mandarine✓ Un circuit de 8 jours au Maroc : Le Maroc, Cités impériales et Magie du Grand Sud✓ Un circuit de 12 jours au Sri Lanka : Le Sri Lanka, Trésors de Ceylan✓ Un circuit de 8 jours en Croatie : La Croatie, Joyaux de l’Adriatique✓ Un circuit de 9 jours aux Etats-Unis : Les Grands Parcs de l’Ouest américain✓ Un circuit de 8 jours en Norvège : Les plus beaux fjords de Norvège✓ Un circuit de 10 jours en Afrique : Les plus beaux safaris d’Afrique

Lu 127 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Réactions : la nomination de Marina Ferrari est "un signal fort" Voyages d'exception embarque de nouveaux conférenciers en 2025