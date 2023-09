Salon PURE SPAIN à Paris : invitation à partager une expérience inédite en France - Paris le 19 octobre 2023 Rencontre dédiée aux organisateurs de voyages Loisir, Luxury Travel, MICE et Business Travel

Inscrivez-vous dès aujourd’hui : + de 100 hôtels (4*, 5* et Luxe), réceptifs/DMCs, offices de tourisme régionaux, CVB, lieux d’exception, musées, parcs d’attraction, compagnies aériennes et ferroviaires, et autres prestataires. Un programme Hosted Buyer vous permet d’y assister avec prise en charge de votre déplacement depuis les principales villes et régions françaises.



Rédigé par PURE le Lundi 25 Septembre 2023





PURE Meetings & Events, spécialiste des rencontres B2B, organise en partenariat avec Turespaña une expérience inédite en France avec au menu :



● Rencontres professionnelles B2B entre professionnels français du tourisme de loisir, d’affaires (MICE) et du Business Travel

● Ateliers de découvertes et de présentations des différentes destinations et de leurs offres avec au Programme :



1. Petit déjeuner de présentation de la Destination Majorque et de son offre touristique.

2. Petit déjeuner de présentation de la Destination Salou et de son offre touristique.

3. Présentation d’Ibiza et de son offre touristique.

4. Présentation de la région de Valence et de son offre Touristique.



● Soirée événementielle organisée par Turespaña & l’office de tourisme d’Espagne à Paris.

● Départ le lendemain pour plusieurs éductours.



La Rencontre PURE SPAIN Elle aura lieu le 19 octobre prochain au Pavillon Dauphine, entre 9h et 19h.



Elle présente une offre complète des prestations touristiques dans différentes régions et villes espagnoles aux professionnels programmant ou désireux de programmer la destination.



Les visiteurs pourront passer une heure ou la journée pour rencontrer les prestataires de leur choix, découvrir les produits à travers différentes conférences et animations, partager un moment networking lors du cocktail déjeunatoire, et profiter d’une soirée mémorable pour partager l’art de vivre espagnol.



Le Hosted Buyer Programme



👉 Accès :

Il est nécessaire de s’inscrire sur le lien ci-dessus afin d’obtenir un badge d’accès qui est réservé aux professionnels qui programment la destination.

PURE offre le transport, le transfert, et l’hébergement aux professionnels en provenance des différentes villes et régions françaises, dans la limite du nombre de places disponibles.👉 Accès : demander un badge

Les Eductours !



👉 En savoir plus

Le salon sera complété le lendemain par des éductours vers différentes régions telles que Séville (encore deux places disponibles), Majorque, Lanzarote, Bilbao, Tenerife, Majorque, Castille-La Manche Toledo, Estrémadure, Province de Cadix. Profitez des dernières places en vous inscrivant dès aujourd’hui.

Informations sur le salon PURE SPAIN Georges Freiha

direction@pure-meetings.com



Site web : salon PURE SPAIN

Lu 227 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le Riu Plaza London Victoria ouvre ses portes Vacances à l’Ile Maurice en 5* luxe, jusqu’à -30% de réduction