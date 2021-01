Sandals et Beaches Resorts : Dominik Riber nommé directeur général Europe

Unique Vacations UK (UVUK), représentant exclusif des ventes et du marketing pour les établissements Sandals et Beaches Resorts, a annoncé la nomination de Dominik Riber au poste de directeur général pour l'Europe.



Il sera en charge de la stratégie et de la croissance du groupe hôtelier dans la région, en dirigeant une équipe initiale de sept directeurs des ventes et directeurs du développement commercial répartis dans toute l'Europe continentale (voir encadré).



Dominik Riber rejoint Sandals Resorts avec une décennie d'expérience dans l'industrie du tourisme international, ayant occupé des postes de direction chez Tourico Holidays et Peakwork.