Savoir d'Ici propose un webinaire pour "Booster son activité avec la visite d'entreprise"

Au programme de cet événement en ligne :- Une intervention de Candice Genton, Fondatrice & CEO de Savoir d'Ici • Pourquoi mettre en place la visite d'entreprise ?• Quels sont les avantages et les limites de la visite ?• Comment booster son activité grâce à la visite d'entreprise ?- Uneavec deux entreprises pionnières de la visite d'entreprise en France :• Laure Pierrisnard, Directrice générale de la Confiserie Le Roy René Le Roy René est une entreprise familiale, spécialisée dans la confection de confiseries réalisées en Provence, dont le fameux calisson d'Aix ;• Audrey Regnier, Directrice Générale de Bohin France Bohin France est la dernière manufacture d'épingles et d'aiguilles de qualité 100% Made in FrancePour rappel, Savoir d'ici accompagne les entreprises à valoriser leur savoir-faire français :• visite d'entreprise : conception & mise en place• communication made in France : mise en place d'une stratégie de communication• marque-employeur : identification des leviers à mettre en place.