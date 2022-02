Seaware: la nouvelle plateforme de réservation de Celestyal Cruises

La plateforme Seaware fournit des fonctionnalités CRM avancées ainsi qu'un accès à une plus grande variété de pré et post-packages avec des composants obligatoires et optionnels, des tarifs réglementés, des calendriers de paiement et d'annulation, des excursions à terre et des expériences à bord, ainsi que la possibilité de créer des segments personnalisés, des itinéraires individualisés et des réservations familiales à grande échelle.



En outre, le système est conforme à la norme de sécurité RGPD, offrant ainsi une confiance permanente dans la protection des données personnelles des clients. Cette plateforme offre un accès immédiat aux réservations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.