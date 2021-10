Celestyal Cruises reprend ses croisières à l'année en 2022

De son côté, l’itinéraire "Éclectique mer Égée" comprend la ville portuaire grecque septentrionale de Kavala.



" Cette dernière, vieille de plusieurs siècles et située sur la mer de Thrace, est souvent appelée la « ville bleue » en raison de ses eaux côtières cristallines et ses vues légendaires sur la mer depuis la baie. La vieille ville se déploie au sommet de la péninsule triangulaire de Panagia dans une mosaïque de ruelles sinueuses, de maisons aux tuiles rouges et d'une forteresse byzantine connue sous le nom de Kastro ", commente Celestyal Cruises.



L'itinéraire comprend également Thessalonique, Santorin, Volos et Istanbul et offre la possibilité d'embarquer et de débarquer à Istanbul, offrant ainsi des options de correspondance aérienne supplémentaires. La formule tout compris de l'itinéraire est proposée à partir de 869€ par personne.



A noter également que Celestyal Cruises reprend l'itinéraire "Trois Continents" fin 2022, long de sept nuits, et qui fera escale en Grèce, en Turquie, en Israël, en Égypte et à Chypre.



Il sera suivi de deux croisières exclusives pour les fêtes de fin d'année : la croisière spéciale Noël de dix nuits avec des escales à Thessalonique, Izmir (Turquie), Rhodes, Limassol (Chypre), Alexandrie (Égypte) et une nuit à Haïfa (Israël) pour passer la veille et le jour de Noël en « Terre Sainte ».



Et la croisière du Nouvel An de huit nuits, avec des visites à Héraklion, Santorin, Kusadasi (Turquie), ainsi qu'une nuit à Istanbul, pour assister aux feux d'artifice du Nouvel An, et Volos. Le tarif de cette croisière est de 1 139€ par personne.



Les deux itinéraires peuvent être combinés pour profiter d’un séjour mémorable de 18 nuits, sillonnant toute la Méditerranée orientale, à partir de 1 969€ par personne.



Toutes les croisières de 2022 et 2023, avec des prix tout compris à partir de 399€ par personne, sont d’ores et déjà disponibles à la réservation.