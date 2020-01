Sécurité, numérique... à quoi ressemblera l'aéroport du futur ?

L'aéroport sera aussi hautement automatisé : " la connectivité mobile à haut débit dans l'aéroport sera centrale pour le bon fonctionnement des activités. Les aéroports vont de plus en plus devoir gérer des opérations « just-in-time ». L'automatisation et le libre-service permettront de rendre tout le processus plus efficace ".



L'automatisation permettra également un partage et une utilisation plus efficaces des ressources. Un large éventail d'objets - des bagages aux remorqueurs d'avions - seront connectés via des réseaux 5G, fournissant des quantités massives de données : prédictives, historiques ou encore en temps réel.



En parallèle, les véhicules et robots automatisés, autonomes et connectés, devraient devenir monnaie courante.



La personnalisation des besoins des passagers permettra également à l'aéroport de renouveler ses sources de revenus et d’optimiser l'expérience de voyage, en offrant aux passagers ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à tout moment de leur voyage, et non pas seulement à l'aéroport.



Les aéroports deviendront également des points d’embarquement unique, donnant accès à un large éventail d'options de transport. " Des innovations telles que les taxis aériens verront le jour d'ici 2030 pour fournir un transport beaucoup plus efficace depuis et vers l'aéroport. A terme, ils pourraient même venir concurrencer les vols intérieurs, rendant plus accessibles les déplacements aériens ", poursuit SITA.



Enfin, les responsables d’aéroports devront s’adapter à la digitalisation des voyageurs.



" Cet environnement favorable à la technologie permettra de diviser la complexité opérationnelle de l'espace aérien en un ensemble de services d'accès aux données pouvant être partagé en tant qu'interfaces de programmation d'applications (API). Cela aboutira en un écosystème propice à la collaboration et à l'innovation, plus simple d’utilisation pour tous ".