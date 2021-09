Selectour : "Avec les aides et la restructuration, nous sommes à l'équilibre", indique Laurent Abitbol

TourMaG.com - Pour en revenir à l'actualité chaude, avec les annonces de Bruno Le Maire, quel est votre ressenti ?



Laurent Abitbol : C'est encore très vague.



Ce qui est sûr c'est que notre secteur va être soutenu par l'Etat, c'est une bonne chose. Nous ne serons pas abandonnés, Jean-Baptiste Lemoyne a fait un super travail et le gouvernement est présent pour nous aider.



Nous n'avons pas encore le décret.



Il faut savoir qu'entre ce qui est annoncé et la publication du texte, vous avez une variable de 30% en défaveur des bonnes annonces.



Notre prochaine bataille concerne les petites structures, les agences avec un ou deux salariés. Des discussions importantes auront lieu cette semaine.



TourMaG.com - Comment envisagez-vous l'automne qui arrive ?



Laurent Abitbol : Quand je regarde l'activité de mes tour-opérateurs, ils marchent bien, mais ils n'ont des réservations que pour septembre.



Après nous ne voyons rien, tout se fait en dernière minute. Une chose est sûre, quand l'Amérique va ouvrir, le monde va ouvrir. Ce sera la fin des ennuis.



Quoi qu'il arrive, il faudra être vacciné pour voyager à l'avenir. J'encourage tout le monde à le faire.



TourMaG.com - D'ailleurs avez-vous adressé un message à vos équipes concernant la vaccination ? Pour que les professionnels du tourisme soient exemplaires à ce niveau.



Laurent Abitbol : 95% de nos salariés sont vaccinés, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous ne pouvons pas avoir de personnes non vaccinées, ce n'est pas possible.



Notre clientèle est grandement sensible au sujet de la vaccination et je ne doute pas que la profession soit exemplaire à ce niveau.