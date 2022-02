Selectour lance une grande campagne TV !

Ces deux spots de 28 secondes sont diffusés à la télévision grâce à "un plan media ambitieux" qui comptabilisera plus de 2 000 diffusions en 4 semaines.



Elle sera diffusée principalement en journée et en prime time sur les chaînes hertziennes (TF1, groupe M6), les chaînes de la TNT gratuite (C8, TMC, TFX...), l’ensemble des chaînes d’information et de sport (BFMTV, BeIN Sports...) et enfin sur des chaînes affinitaires des univers voyage/découverte.



La diffusion TV sera accompagnée d’une opération digitale cocréée avec l’agence Gamned.



Laurent Abitbol, Président du Directoire Selectour, a déclaré : "La reprise de l’activité est là, nous sommes à 90% du chiffre d’affaires de 2019 sur les voyages loisirs. Cette campagne TV de grande envergure va donner une nouvelle impulsion à cette belle reprise et nous permet de revenir sur le devant de la scène médiatique avec une image de marque modernisée, tout en affirmant notre positionnement de leader sur le marché."