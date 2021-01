Serge Morelli nouveau président du Syndicat National des Sociétés d’Assistance

Après des expériences dans la prospection minière et la géophysique, dans l’informatique de gestion au sein de l’ESN Unilog, et enfin dans le développement de la banque à domicile et la monétique du Crédit du Nord, Serge Morelli a rejoint le groupe AXA France en 1992.



Il y a exercé successivement plusieurs fonctions de direction, en particulier, directeur des Systèmes d’Information, directeur général de la région Ouest puis directeur des Ressources Humaines et de la communication, avant de devenir Président Directeur Général d’AXA Assistance au niveau du Groupe AXA pendant 10 ans.



Il est aujourd’hui président de l’Assistance et de l’Innovation Santé et médicale d’AXA.