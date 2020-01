Sicile : Fram signe en exclusivité avec Aeroviaggi pour l’Himera Beach Club

Le groupe hôtelier italien Aeroviaggi annonce la signature d'un contrat en exclusivité avec Fram pour le marché français pour l’Himera Beach Club en Sicile.



Situé à quelques kilomètres de Cefalù, il a été inauguré en avril 2019.



Pour rappel, Aeroviaggi dispose de 13 hôtels en Sicile et en Sardaigne (plus de 9 000 lits) et a réalisé 88 M€ de chiffre d'affaires en 2019.