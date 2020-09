Singapore Tourism Board : "Nous ouvrons nos frontières progressivement"

Quant à la réouverture des frontières aux grands groupes de voyageurs internationaux, " nous ouvrons nos frontières progressivement pour permettre l’entrée aux voyageurs en petits groupes ", indique Keith Tan.



Comme annoncé le 3 juin 2020, une Reciprocal Green Lane ("file verte réciproque") avec la Chine a été mise en place pour faciliter les voyages d’affaires essentiels entre six provinces de Chine. Une Green Lane similaire a également été mise en place avec la Malaisie depuis le 17 août 2020.



Depuis le 1er septembre, les visiteurs du Brunei et de Nouvelle-Zélande sont autorisés à entrer à Singapour avec un test COVID-19 à réaliser après leur arrivée ; ils n’ont pas besoin d’être placés en quarantaine excepté durant l’attente de leurs résultats.



" Nous avons également repris le transport en transit via l'aéroport de Changi et notre transporteur national, Singapore Airlines, a repris ses vols vers de plus en plus de villes, dont Paris.



Sommes-nous en train d’entrevoir "la lumière au bout du tunnel" ? Il est probablement encore trop tôt pour se prononcer.



Nous sommes conscients que la COVID-19 va changer de nombreux aspects du secteur du tourisme, et ce pour toujours. Néanmoins je suis convaincu que Singapour est prêt à s’adapter à ces changements de telle façon que nous allons continuer à être l’une des destinations les plus sûres, attractives et durables " conclut-il.