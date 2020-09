Singapour lance un challenge sur TikTok

Alors que Singapour attend le retour des touristes internationaux, la cité-état se laisse découvrir sur TikTok en lançant le challenge #SingapoReimagine.



Cette opération à l’initiative de l’office de tourisme de Singapour, invite les utilisateurs français de la plateforme à (re)découvrir la destination à travers une de ses facettes clés : les traditions de rue.



Les utilisateurs sont ainsi invités à reproduire le mouvement du Teh Tarik ou « thé tiré », un thé au lait chaud très populaire servi dans les échoppes de rue à Singapour et en Asie du Sud-Est. La préparation consiste à verser le liquide d’un récipient à un autre en laissant s’étendre un flux de thé de plus en plus long entre les deux, parfois au-dessus de la tête des clients et sans en faire tomber une goutte.