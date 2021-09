Ski : la montagne toujours dans le flou pour la prochaine saison

" Nous voulons travailler et avancer. Nous souhaitons connaître les conditions dans lesquelles nous allons travailler, nous professionnels de la montagne, cet hiver.



Nous sommes à trois mois de l'ouverture, nous ne pouvons pas attendre les deux pieds dans le même sabot et nous devons avancer ," alerte le patron du puissant syndicat.



Faudra-t-il le pass sanitaire pour se rendre dans les stations ? Pour skier ? Pour travailler ? Quels seront les seuils d'alerte à ne pas dépasser pour ne pas voir les remontées fermer ?



Autant d'interrogations qui ne trouvent aucune réponse officielle, alors que les recrutements de saisonniers ne vont plus tarder. Un flou qui empêche les entreprises à sa projeter plus loin que ce mois de septembre.



" Nous leur avons laissé jusqu'à la fin du mois d'août, car il y avait beaucoup à faire sur l'été. Un moment nous ne devons pas monopoliser l'attention. Il est temps de passer à l'action ," menacerait presque Alexandre Maulin.



Après deux saisons tronquées, par le coronavirus, il n'est plus question de connaître pareil scénario, sous peine de voir la montagne française gronder.



"Nous ne craignons pas une nouvelle saison blanche, car ça ne se passera pas comme ça..." conclut le représentant des DSF.