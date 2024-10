Slovénie : un voyage dans le "pays-boutique" (vidéo)

D’année en année, les Inspectrices et Inspecteurs du Guide MICHELIN sont les témoins privilégiés de la progression constante de la scène culinaire slovène.



Portée par des restauratrices et restaurateurs soucieux de valoriser leurs terroirs et leur identité culinaire au plus haut niveau, celle-ci brille également par son engagement en faveur d’une offre toujours plus exigeante.



La sélection slovène illustre le souci croissant des professionnels locaux à imaginer les contours d’une gastronomique vertueuse et durable,

" a commenté Gwendal Poullennec, le directeur international du Guide Michelin.Et pour poursuivre sur la thématique du riche sol slovène, mais un peu plus bas, le sous-sol est lui aussi une des attractions de la destination.Déjà un haut lieu touristique au début du XIXe siècle, le lieu s'est forgé une solide réputation à travers le monde. Disposant d'un réseau de galeries long de 24km, les cavités offrent un décor à couper le souffle, tant par les concrétions que l'espace.offre un aperçu de l'immensité de la chose.En tout, près de 40 millions de personnes se sont déjà rendues sur place.Autre lieu adoré des touristes du monde entier :Connu de tous pour la couleur de ses eaux, mais aussi sa petite île perdue au large, abritant une église du XVIIe siècle et le château médiéval surplombant l'étendue d'eau, le paysage est enchanteur.