Travel Europe accentue ses efforts sur la Slovénie

Sur ce pays, Travel Europe propose quatre programmes phares : « Trésors cachés de l’ouest slovène » (un circuit de 6 jours/5 nuits à partir de 477 euros) ; en octobre, « Flânerie slovène et chasse aux truffes en Istrie » (8 jours/7 nuits à partir de 1 140 euros) ; « Séjour en étoile en Slovénie et trésors d’Istrie » (8 jours/7 nuits à partir de 1 029 euros) et « Balade slovène et douceur adriatique » (8 jours/7 nuits à partir de 1 075 euros).



Autant de « produits inédits » permettant de mettre en avant les nombreux attraits de la destination. Jasna Padjen insiste notamment sur Bled, une ville au nord du pays, avec son lac et son îlot sur le lac devenu « l’un des plus célèbres symboles de la Slovénie ».



Au centre de la Slovénie, il est possible d’admirer l’une des plus belles grottes d'Europe, celle de Postojna.



Au sud-ouest, Piran et Portoroz sont accessibles par la mer. Non loin de Trieste en Italie, ce ne sont pas seulement des lieux idéaux pour un séjour balnéaire mais aussi tout à fait adaptés pour flâner et explorer de nombreux trésors cachés dans les environs.



De là il est facile de rejoindre Kostanjevica, « une des curiosités pours les Français » puisque c’est ici que se trouve la crypte de la famille Bourbon, décrit Jasna Padjen.